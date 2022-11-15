В Карелии ожидаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности

Карельский Гидрометцентр предупреждает о скоплении вредных примесей в воздухе.
В сообщении синоптиков говорится, что вечером 19 ноября и в течение суток 20-21 ноября по северным районам Карелии ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие незначительному скоплению вредных примесей в приземном слое атмосферного воздуха.
«Неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности», - сообщили в Гидрометцентре.
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