В Карелии ожидаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности

Карельский Гидрометцентр предупреждает о скоплении вредных примесей в воздухе.

В сообщении синоптиков говорится, что вечером 19 ноября и в течение суток 20-21 ноября по северным районам Карелии ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие незначительному скоплению вредных примесей в приземном слое атмосферного воздуха.

«Неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности», - сообщили в Гидрометцентре.