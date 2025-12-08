В Карелии ожидаются температурные качели с оттепелями и заморозками

Синоптики рассказали, какой погоды ждать на Северо-Западе в ближайшие дни.
Температурные качели с резкими переходами от оттепелей к заморозкам ожидаются на этой неделе в северных регионах Северо-Западного федерального округа. Такие перепады связаны с активными циклонами из Атлантики, которые приносят тепло, а затем сменяются холодным воздухом.
Как рассказали в карельском Гидрометцентре, на этой неделе температура в республике будет колебаться от минус 3 до плюс 3 градусов, а на севере — до минус 8. Прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега, а также порывистый ветер. Во второй половине декабря ожидается усиление похолодания в ночные часы до минус 8–15 градусов.
Похожие погодные условия с частыми перепадами ждут и другие регионы Северо-Запада. В Мурманской области на этой неделе прогнозируют местами снег и сильный порывистый ветер, на побережье Кольского полуострова — до 20 м/с. Температура воздуха днем — от минус 5 до минус 10 градусов, местами до 15 градусов.
В Республике Коми после недолгой оттепели в конце недели ожидается резкое похолодание, когда температура может опуститься ниже минус 30 градусов. В Ленинградской, Новгородской и Псковской областях осадки будут в виде дождя и мокрого снега, а в середине недели воздух прогреется до плюс 4–7 градусов. Теплее всего будет в Калининградской области, где дневная температура достигнет плюс 9 градусов.
Напомним, ранее Гидрометцентр России рассказал о погоде в декабре.