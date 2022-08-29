В Карелии пассажирка пострадала в аварии, которую устроил пьяный водитель

В Медвежьегорском районе в результате ДТП, которое устроил пьяный автомобилист, была травмирована женщина.

Авария произошла в воскресенье, 4 сентября, на дороге «Медгора — Толвуя — Великая Губа», сообщает ГИБДД.

По предварительным данным, 43-летний водитель на автомобиле «Lada Granta» съехал с дороги в кювет.

В результате аварии была травмирована 34-летняя пассажирка «Lada». Установлено, что водитель находился в состоянии опьянения.