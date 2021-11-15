В Карелии пациенты психдиспансера создали новогодних ангелочков

В психдиспансере «Черемушки» постояльцы готовятся встречать Новый год.

Постояльцы приняли участие в мастер-классе по изготовлению новогодних ангелочков и подсвечников из природной глины. Об этом информирует паблик интерната.

«Приближается Новый год — любимый праздник сказки, веселых игр и сюрпризов, которого с нетерпением ждут и дети, и взрослые. С его приходом дома наполняются необычной сказочной атмосферой. Вот и в нашем интернате полным ходом идет подготовка к новогодним праздникам», — говорится в сообщении.

Сообщается, что «в каждую работу было вложено много труда и старания, каждый желающий проявил свое творчество, фантазию и талант».