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В Карелии пациенты психдиспансера создали новогодних ангелочков

Новости. Общество
14:57, 10 Декабря 2021
фото: ГБСУ СО ПНИ «Черемушки» / ВК

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В психдиспансере «Черемушки» постояльцы готовятся встречать Новый год.

Постояльцы приняли участие в мастер-классе по изготовлению новогодних ангелочков и подсвечников из природной глины. Об этом информирует паблик интерната.

«Приближается Новый год — любимый праздник сказки, веселых игр и сюрпризов, которого с нетерпением ждут и дети, и взрослые. С его приходом дома наполняются необычной сказочной атмосферой. Вот и в нашем интернате полным ходом идет подготовка к новогодним праздникам», — говорится в сообщении. 

Сообщается, что «в каждую работу было вложено много труда и старания, каждый желающий проявил свое творчество, фантазию и талант».

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