В Карелии пенсионер должен выплатить 400 тысяч рублей за убийство лосихи

Суд удовлетворил иск о взыскании с жителя Мурманской области ущерба, который тот причинил животному миру в результате незаконной охоты.

В марте этого года 63-летний пенсионер из Мурманской области, работающий сторожем на лесной туристической базе, расположенной на берегу озера Пяозеро в Лоухском районе, занимался рыбалкой. В это время его собака выследила в охотничьих угодьях самку лося, которую загнала и удерживала в овраге. Являясь членом Всероссийского общества охотников, зная о запрете охоты в это время года, мужчина застрелил животное. Об этом сообщает прокуратура республики.

В сентябре приговором мирового судьи мужчина был осужден за совершение преступления, предусмотренного пунктом "а" части 1 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная охота, если это деяние совершено с причинением крупного ущерба). Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей с лишением права заниматься охотой на 2 года. Его действиями государству и животному миру был причинен крупный ущерб, который оценен в 400 тыс. рублей.

Поскольку в добровольном порядке ущерб от преступления возмещен не был, после вступления приговора в законную силу прокурор района обратился в суд с соответствующим иском к виновному.

Решением Кандалакшского городского суда Мурманской области исковые требования прокурора Лоухского района были удовлетворены. С осужденного в пользу государства в лице министерства природных ресурсов и экологии Карелии взысканы 400 тыс. рублей. Решение суда не вступило в законную силу, сообщают в прокуратуре.

В ходе предварительного расследования по уголовному делу был наложен арест на дорогостоящее имущество гражданина на общую сумму более 200 тыс. рублей. В случае уклонения виновного от исполнения судебных решений, имущество может быть реализовано в счет возмещения ущерба от преступления.

Ранее сообщалось, что ФСБ потребовало от охотников не появляться на границе с боеприпасами в машине.