В Карелии пенсионер на внедорожнике отправил на больничную койку 19-летнего водителя отечественного авто

В Питкярантском районе 73-летний водитель спровоцировал аварию с пострадавшими, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший вторник, 15 февраля, в 14.15 в Питкярантском районе, на 292 км автодороги «Сортавала», произошло столкновение автомобилей.

По предварительным данным, 73-летний водитель, управляя автомобилем Renault Duster, в зоне действия знака «обгон запрещен» допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Lada Kalina.

В результате ДТП травмирован 19-летний водитель «Лады».

По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства выясняются.