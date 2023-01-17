В Карелии пенсионер не сдержал эмоций и воткнул нож в голову собутыльнику

В Сортавале завершено расследование уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в Следкоме Карелии.
Сотрудники регионального Следкома завершили расследование уголовного дела по отношению к 65-летнему жителю Сортавалы.
Мужчину обвиняют в жестоком нападении с ножом на собутыльника.
По версии следствия, в ноябре 2022 года в своем доме пенсионер выпивал со знакомым. Мужчины поссорились, злоумышленник взялся за нож и ударил соперника в голову и тело.
Во время допроса сортавалец во всем признался и раскаялся. Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет колонии.
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