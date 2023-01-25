В Карелии пенсионер попался лесничим со срубленной елкой в багажнике

В полиции Питкярантского района Карелии расследуют уголовное дело о незаконной рубке леса.
В канун Нового года во время рейда сотрудники лесничества и дорожной полиции Питкярантского района остановили подозрительную машину.
За рулем был 68-летний мужчина. В багажнике авто обнаружили незаконно срубленную ель. Пенсионер во всем признался.
Ущерб лесному фонду превысил пять тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.
Жителю Приладожья теперь грозит до двух лет колонии и большой штраф.
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