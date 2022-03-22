В Карелии пенсионер попытался купить сверлильный станок через Интернет и остался без денег

Житель Костомукши стал очередной жертвой мошенников, сообщили в МВД Карелии.

В полицию поступило заявление о мошенничестве от 54-летнего костомукшанина. Пенсионер рассказал полицейским, как его обманули в сети. На одном из сайтов он нашёл объявление о продаже сверлильного станка. Созвонившись с автором публикации, договорился о цене и доставке. Деньги за товар и стоимость доставки транспортной компанией перевёл на счёт, который сообщил собеседник. После этого продавец удалил объявление и перестал выходить на связь. Ущерб превысил 28 000 рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, житель Петрозаводска перепутал сайты и лишился крупной суммы денег.