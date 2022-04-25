В Карелии пенсионер задушил тяжелобольную сожительницу из сострадания

Житель Пудожском района предстанет перед судом за убийство сожительницы, которая не могла ходить.

В Карелии завершено расследование уголовного дела по обвинению 63-летнего жителя Пудожского района в убийстве, сообщили в Следкоме республики.

По данным следствия установлено, что обвиняемый проживал со своей 56-летней сожительницей, которая не могла самостоятельно передвигаться. Женщина нуждалась в постоянном уходе. В феврале 2022 года, желая облегчить страдания женщины, обвиняемый задушил ее.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, житель Петрозаводска получил 8 лет колонии за убийство приятеля, который прилег с его сожительницей.