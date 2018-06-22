В Карелии пенсионерам начали выдавать талоны на бесплатные полеты к месту отдыха

Карельские пенсионеры из Петрозаводска и Беломорска воспользовались правом слетать на отдых бесплатно.

В двух населенных пунктах Карелии поданы первые несколько заявлений о получении спецталонов на авиаперелеты пенсионеров к месту отдыха и обратно. Возможность получения талонов на полеты появилась у неработающих пенсионеров республики после 7 июня, когда был заключен контракт между карельским отделением Пенсионного фонда и авиакомпанией "Сибирь", сообщают "Вести Карелии".

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