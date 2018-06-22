09:11, 22 Июня 2018
В Карелии пенсионерам начали выдавать талоны на бесплатные полеты к месту отдыха
По теме
Загрузка...
Карельские пенсионеры из Петрозаводска и Беломорска воспользовались правом слетать на отдых бесплатно.
В двух населенных пунктах Карелии поданы первые несколько заявлений о получении спецталонов на авиаперелеты пенсионеров к месту отдыха и обратно. Возможность получения талонов на полеты появилась у неработающих пенсионеров республики после 7 июня, когда был заключен контракт между карельским отделением Пенсионного фонда и авиакомпанией "Сибирь", сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
По теме
Выбор читателей
21.06.2018, 13:30
15.06.2018, 20:46
20.06.2018, 00:01
21.06.2018, 14:14
18.06.2018, 06:40
Аналитика
Сегодня 10:00
Капитал
Петрозаводск 30 июня будет отмечать 315 лет со дня основания. И в этот же день в городе состоится встреча с застройщиками Санкт-Петербурга от компании "Новостройки Петербурга".
21.06.2018 13:30
21.06.2018 09:48
20.06.2018 17:13
19.06.2018 12:00
Чтиво
21.06.2018 12:13
Без политики
"РКС-Петрозаводск" отметил свой 83-й день рождения. Именно столько лет жители Петрозаводска получают водопроводную воду, которая с внедрением новых технологий становится все более качественной.
19.06.2018 09:58
18.06.2018 11:18
14.06.2018 10:00
Медиа
21.06.2018 14:41
Комментарии