В офисах Сбербанка в Карелии пенсионеров 65+ обслужат по индивидуальному графику

Обслуживание жителей Карелии старше 65 лет в большинстве офисов Сбербанка ведется три дня в неделю.

Пенсионеры могут посещать Сбербанк только во вторник, четверг и субботу с 9 до 11 утра. Такие ограничения компания ввела в соответствии с распоряжением главы республики, сообщается в официальном паблике правительства Карелии.

Ограничение распространяется на филиалы, расположенные в Петрозаводске, Беломорске, Кеми, Кондопоге, Лахденпохье, Медвежьегорске, Олонце, Питкяранте, Пудоже, Сегеже, Сортавале, Костомукше, Суоярви, Калевале, Лоухи, Муезерском, Пряже.

Такой режим обслуживания сохранится до снятия ограничений на территории этих городов.

Банкоматы и платёжные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 работают для пожилых граждан в стандартном режиме.

Ранее сообщалось, что находящиеся на самоизоляции жители Карелии старше 65 лет смогут оформить больничный.