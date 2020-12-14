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В офисах Сбербанка в Карелии пенсионеров 65+ обслужат по индивидуальному графику

Новости. Общество
12:45, 15 Декабря 2020
фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо
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Обслуживание жителей Карелии старше 65 лет в большинстве офисов Сбербанка ведется три дня в неделю.

Пенсионеры могут посещать Сбербанк только во вторник, четверг и субботу с 9 до 11 утра. Такие ограничения компания ввела в соответствии с распоряжением главы республики, сообщается в официальном паблике правительства Карелии.

Ограничение распространяется на филиалы, расположенные в Петрозаводске, Беломорске, Кеми, Кондопоге, Лахденпохье, Медвежьегорске, Олонце, Питкяранте, Пудоже, Сегеже, Сортавале, Костомукше, Суоярви, Калевале, Лоухи, Муезерском, Пряже.

Такой режим обслуживания сохранится до снятия ограничений на территории этих городов.

Банкоматы и платёжные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 работают для пожилых граждан в стандартном режиме.

Ранее сообщалось, что находящиеся на самоизоляции жители Карелии старше 65 лет смогут оформить больничный.

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Комментарии

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gaudealis
2020-12-15 14:00:56
Самое время обвалить рубль. Пенсы не успеют спохватиться, а уже...
Горожанин
2020-12-15 13:48:38
А остальные горожане в это время тоже в банке будут? Ну надо четко формулировать распоряжение, иначе бред какой-то получается!
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