В Карелии пенсионерка оскорбила оппонентку через «голосовую почту»

В Костомукше суд наказал местную жительницу за оскорбление, сообщили в прокуратуре Карелии.

Жительница Костомукши обратилась к правоохранителям, пожаловавшись на оскорбление — проверку провела местная прокуратура.

Как было установлено, вечером 4 января 2023 года 68-летняя местная жительница с помощью «голосовой почты» послала потерпевшей выраженные в неприличной форме оскорбления, унизив ее честь и достоинство.

Прокурор оценил действия пожилой костомукшанки как оскорбления. Материалы дела были направлены в суд, который согласился с доводами прокуратуры и назначил виновной штраф — 3 тысячи рублей.

Постановление суда не вступило в законную силу.