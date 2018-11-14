В Карелии пенсионерка пострадала в ДТП

ДТП произошло в Кондопоге, при столкновении автомобилей пострадал пассажир, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Кондопоге 13 ноября в 13.30 по Сандальской набережной 55-летний водитель автомобиля ВАЗ 2105 совершил столкновение с автомобилем LADA Largus, который двигался по встречному направлению.

В результате ДТП травмы получила 66-летняя пассажирка автомобиля LADA, ей была оказана медицинская помощь.