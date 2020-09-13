В Карелии пенсионерка ушла с дачи и пропала

В Кондопожском районе бесследно пропала женщина, которая ушла два дня назад из дома в дачном поселке.

Как сообщается в паблике "Поиск людей в Карелии. ПСО "ДОБРОСПАС", полиция разыскивает жительницу Кондопоги Денисову Валентину Георгиевну, 1960 года рождения. Женщина ушла из дома в дачном поселке СОТ "Руны" Кондопожского района 12 сентября. С того момента её местонахождение неизвестно.

Всех, кто располагает сведениями о месте нахождения разыскиваемой или видевших её после 12 сентября, полиция просит сообщать информацию по номерам телефонов +7-953-544-27-69, +7-921-220-69-16, +7(81451)2-09-02 или 02 (с мобильного -102).

Напомним, полиция продолжает разыскивать пропавшего в Карелии пенсионера, о местонахождении которого ничего не известно с 6 августа.