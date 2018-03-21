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Новости. Криминал
16:36, 21 Марта 2018

В Карелии пенсионерку обокрала соседка


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У жительницы Медвежьегорского района украли деньги с банковской карты, в совершении преступления подозревается ее соседка.

Как рассказали в карельском МВД, у 55-летней потерпевшей пропала карта, с которой в итоге были списаны 15 тысяч рублей.

"Сотрудники полиции установили подозреваемую в краже. Ею оказалась 39-летняя соседка потерпевшей", - отметили в ведомстве.

Общаясь со стражами порядка, подозреваемая призналась, что гостила у подруги-пенсионерки, а когда стала уходить, то обратила внимание на ее пальто. В кармане она нашла банковскую карту, которую забрала себе.

"Пин-код подозреваемая узнала еще несколько месяцев назад, когда соседка попросила ее приобрести лекарства. Завладев картой, она оплатила с ее помощью покупку продуктов в магазине, а часть денег сняла наличными в банкомате", - сообщили в МВД.

Возбуждено уголовное дело.

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