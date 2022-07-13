В Карелии пенсионеры получили 22,5 млн рублей на компенсации стоимости проезда к месту отдыха

За полгода более 3 тысяч пенсионеров республики получили компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно.

По данным Отделения Пенсионного фонда по Карелии, за первые шесть месяцев этого года в регионе 3383 пенсионера воспользовались компенсацией стоимости проезда к месту отдыха и обратно. На эти цели Отделение направило почти 22,5 млн рублей.

В Пенсионном фонде напомнили, воспользоваться компенсацией стоимости проезда к месту отдыха могут неработающие пенсионеры — получатели страховой пенсии по старости или инвалидности, проживающие в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях. Компенсация предоставляется один раз в два года, однако в 2022 году компенсацию могут получить пенсионеры, которые воспользовались ею в 2021 году вместо 2020 года, а ранее — в 2018 году. Такое решение было принято Пенсионным фондом в связи с тем, что многие граждане не смогли совершить поездки в 2020 году из-за пандемии.

Компенсация расходов возможна двумя способами. Пенсионер может получить в клиентской службе Пенсионного фонда талоны на проезд, которые необходимо обменять на билеты в железнодорожной кассе. Кроме того, пенсионер может приобрести билеты самостоятельно и после поездки предъявить их в ПФР для получения компенсации.

Для получения талонов необходимо прийти на прием в клиентскую службу по предварительной записи (через сайт ПФР или по телефону горячей линии), получить талоны, а затем обменять их на билеты в кассе РЖД для предстоящей поездки. За первое полугодие талонами на проезд воспользовались 186 жителей Карелии.

Подать заявление на компенсацию стоимости проезда к месту отдыха по самостоятельно приобретенным билетам можно через сайт ПФР, а также обратившись лично в клиентскую службу ПФР по предварительной записи после совершения поездки.

С 2021 года место отдыха пенсионера может находиться не только на территории России, но и за ее пределами. При путешествии по России компенсируется весь путь к месту отдыха и обратно. При поездках за рубеж — путь до границы и от границы обратно.

Ранее сообщалось, массовая индексация пенсий пройдет с 1 августа.