В Карелии перед праздниками стартует операция «Алкоголь»

В Карелии в предпраздничные и праздничные дни усилят контроль за незаконной продажей алкоголя.

В Карелии с 20 декабря по 11 января полиция проведет оперативно-профилактическую операцию «Алкоголь». Мероприятие направлено на борьбу с нелегальным производством и продажей спиртного в предновогодний период.

Такие рейды в республике проводят регулярно. По данным полиции, с начала года в Карелии изъяли из незаконного оборота более 26 литров этилового спирта и 23 литра готового алкоголя.

Полиция предупредила об опасности покупки спиртного в сомнительных местах: с рук, в неустановленных точках или через интернет. Особую опасность представляет алкоголь с маркировкой «Duty free», который продают не в специализированных магазинах по заниженным ценам.

Ранее Минздрав предупредил о росте смертности в новогодние праздники, в частности, из-за алкоголя.