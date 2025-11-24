Росморпорт отказался от строительства двух ледоколов на заводе в Карелии

ФГУП «Росморпорт» расторгло контракт с Онежским судостроительно-судоремонтным заводом (ОССЗ, Карелия) на строительство двух ледоколов проекта 23620 из-за почти двукратного увеличения стоимости проекта после замены импортных комплектующих на российские.
Об этом в кулуарах форума «Транспорт России — 2025» сообщил «Флагману» генеральный директор «Росморпорта» Сергей Пылин.
После перепроектирования и подбора оборудования контрактная цена выросла почти в 2 раза, до 32 млрд рублей. Поэтому было принято решение, что пока ледоколы проекта 23620 мы строить не будем, — приводятся слова Пылина.
Вместо ледоколов компания будет использовать буксиры ледового класса Arc6, которые строятся на Судостроительном заводе имени Б. Е. Бутомы в Крыму.
