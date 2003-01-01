В Карелии переименуют остановочные пункты на железной дороге

От «километровых» названий решили отказаться в пользу более звучных и запоминающихся.
На Октябрьской железной дороге 84 остановочных пункта получат новые названия вместо прежних числовых обозначений по километражу. Изменения коснутся станций в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Тверской и Мурманской областях, а также в Республике Карелия. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
На перегоне Беломорск-Кандалакша остановка 1147-й километр будет называться Валас, а остановка 1157-й километр получит название Золотые Пески. На перегоне Ручьи-Хийтола остановочный пункт 54-й километр превратится в Лемболовское Озеро.
Новые названия выбирают с учетом географических особенностей местности и исторических топонимов. Это делается для удобства пассажиров, чтобы остановки было проще запоминать.
Напомним, ранее обновленные указатели и вывески появились на ж/д станциях в Карелии.