В Карелии перевыполнили план по заготовке кормов

По сравнению с 2024 годом план заготовки кормов в Карелии перевыполнен более чем на 10 процентов.

Об этом на заседании комитета по агропромышленной политике в Заксобрании Карелии рассказал и. о. министра сельского и рыбного хозяйства Андрей Квасников. По его словам, план по заготовке кормов собственного производства сельскохозяйственными предприятиями республики выполнен в полном объеме.

— В сравнении с 2024 годом план заготовки перевыполнен более чем на 10 процентов. Можно говорить о том, что предприятия заходят в зимний стойловый период в штатном режиме, проблем с кормами не будет, — сказал руководитель министерства.

Это значит, что карельские коровы ближайшей зимой голодать не будут.

