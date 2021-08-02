В Карелии перезахоронили 140 ополченцев, погибших в 1941 году (ФОТО)

В деревне Сяндеба Олонецкого района состоялась торжественная церемония захоронения бойцов 3-й Фрунзенской дивизии народного ополчения.

Благодаря поисковикам из безвестности вернулось 140 солдат, погибших в 1941 году. Бойцы 3-й Фрунзенской дивизии народного ополчения погибли в Карелии и на долгие годы остались в земле. Поисковым отрядам «Доброволец – Политех», «Патриот», «Рейд» удалось установлено 38 имен ополченцев. Героев войны 31 июля торжественно захоронили в деревне Сяндеба, сообщили на сайте правительства республики.

Гостей церемонии захоронения приветствовали исполняющий обязанности главы администрации Олонецкого района Антон Пешков и глава Коверского сельского поселения Надежда Шерстнева.

Почтить память героев-ополченцев приехали руководители Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Центра изучения испанской культуры, Союза организаций российских соотечественников в Испании.

Ранее сообщалось, поисковики из Тюмени отправятся в экспедицию в Карелию.