В Карелии пешеход оказался под колесами лесовоза и выжил

Пешеход получил травмы в ДТП на трассе в Пряжинском районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувший четверг, 25 ноября в 14:35 на 1 км + 300 м автодороги «Крошнозеро – Эссойла» произошел наезд на пешехода. Водитель лесовоза Mercedes в составе с прицепом сбил 64-летнего мужчину. Пешеход шел по проезжей части по ходу движения потока автотранспорта.

В результате ДТП мужчина получил травмы. Пострадавшему была оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.

Ранее грузовик с бревнами попал в ДТП в Пряжинском районе, водитель получил травмы.