В Карелии пьяная дама-продавец устроила банкет в магазине

Нетрезвая женщина в компании двух мужчин устроила импровизированный банкет в магазине, после чего была задержана.

Днём 9 декабря в одной из торговых точек Петрозаводска была нажата тревожная кнопка, передает Росгвардия. Один из работников обнаружил, что женщина-продавец в состоянии алкогольного опьянения в обществе двух мужчин, один из которых является её сожителем, устроила в помещении магазина импровизированный банкет. Была вскрыта упаковка продуктов, а бутылку крепкого алкоголя по неосторожности разбили.

Противоправные действия были пресечены, двое нарушителей задержаны и переданы участковому уполномоченному полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что в Карелии росгвардейцы схватили компаньонов за распитием краденой водки.