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В Карелии пьяная дебоширка ударила по лицу полицейского

Новости. Криминал
13:22, 12 Марта 2022
фото: © Артем Коротаев/ТАСС

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В Кондопоге задержали женщину, которую подозревают в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, в январе 34-летняя подозреваемая, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения в квартире жилого дома в Кондопоге, устроила скандал со своим сыном. Она обвинила подростка в порче домашнего имущества. Защищаясь от пьяной матери, ребенок вызвал полицию. Когда полицейские приехали на место и потребовали от женщины пройти с ними служебный автомобиль, подозреваемая ударила одного из полицейских по лицу. В результате нетрезвую женщину задержали.

В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, хулигана в Карелии будут судить за удар ногой в лицо полицейскому.

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