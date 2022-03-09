В Карелии пьяная дебоширка ударила по лицу полицейского

В Кондопоге задержали женщину, которую подозревают в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, в январе 34-летняя подозреваемая, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения в квартире жилого дома в Кондопоге, устроила скандал со своим сыном. Она обвинила подростка в порче домашнего имущества. Защищаясь от пьяной матери, ребенок вызвал полицию. Когда полицейские приехали на место и потребовали от женщины пройти с ними служебный автомобиль, подозреваемая ударила одного из полицейских по лицу. В результате нетрезвую женщину задержали.

В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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