В Карелии пьяного водителя остановили выстрелом из пистолета

Инцидент произошел ночью 10 июня на автодороге Кочкома - Госграница, сообщили в МВД Карелии.

Около 3.30 часов в Костомукше на пр. Горняков водитель автомобиля Mitsubishi едва не совершил ДТП с попутным автомобилем. Небезопасный маневр привлек внимание сотрудников полиции, которые находились на маршруте патрулирования. Водитель проигнорировал требование сотрудника ГИБДД об остановке и продолжил движение по автодороге "Кочкома - Госграница" в направлении поселка Ледмозеро Муезерского района. Экипаж стал преследовать автомобиль.

Своими действиями водитель создавал реальную угрозу безопасности дорожного движения – двигался на высокой скорости, выезжая на встречную полосу.

После неоднократного требования об остановке, полицейские применили табельное оружие, в результате чего водитель автомобиля остановился. Он предпринял попытку скрыться с места остановки машины, но был задержан.

Автомобилем управлял 26-летний житель Костомукши, который имел явные признаки алкогольного опьянения. Автоинспекторы предложили водителю пройти освидетельствование, однако он отказался.

Возбуждено дело об административном правонарушении по факту отказа от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.