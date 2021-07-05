В Карелии пьяные пассажиры, устроившие дебош в поездах, не доехали до пункта назначения

Полицейские сняли с двух поездов в Кеми нарушителей общественного порядка, сообщили в транспортной полиции Петрозаводска.

Сотрудникам транспортной полиции, осуществляющим охрану общественного порядка на станции Кемь, поступила информация о том, что к прибывающему поезду сообщением «Мурманск - Санкт-Петербург» для предотвращения административного правонарушения требуется наряд полиции.

В ходе проверки был выявлен житель Новгородской области. На поведение 40-летнего мужчины, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, поступили жалобы от пассажиров и поездной бригады.

Второго 43-летнего дебошира сняли в Кеми с поезда «Мурманск – Новороссийск». Житель Краснодарского края подшофе нарушал общественный порядок, выражался нецензурной бранью и игнорировал требования поездной бригады.

В отношении нарушителей составлены административные материалы. Дебоширам грозит арест до 15 суток.

Кроме этого, за курение в неустановленных местах в пассажирских поездах, следовавших в Карелию из Москвы выявлены жители Мурманской и Новосибирской областей, а также Республики Удмуртия.

С начала года полицейскими выявлено 2816 административных правонарушений на объектах железнодорожного транспорта Карелии, из них за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в пьяном виде - 760, за употребление табака – 674.

Ранее транспортные полицейские Ленобласти нашли наркотики в платяном шкафу жителя Карелии.