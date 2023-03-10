В Карелии пьяные водители устроили 7 ДТП с начала года

В 2023 году в пьяных авариях пострадали 8 человек.
С начала года на дорогах Карелии при участии водителей с признаками опьянения произошло 7 дорожных аварий. Травмированы 8 человек, сообщили в Госавтоинспекции республики.
В ГИБДД Карелии призывают водителей в случае употребления алкогольных напитков воздержаться от искушения сесть за руль, но нарушителей меньше не становится.
Так, в Пряжинском районе на трассе «Кола» инспекторы остановили автомобиль Nissan Tiida, под управлением 39 - летнего водителя, жителя Петрозаводска. Мужчина находился за рулем в нетрезвом состоянии. Автомобиль отправлен на штрафстоянку. Теперь водителя ждет суд.
Ранее сообщалось, пьяный водитель внедорожника устроил ДТП с пострадавшими в центре Петрозаводска.
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