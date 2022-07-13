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В Карелии пьяный автомобилист протащил инспектора ДПС по дороге при попытке скрыться

Новости. Криминал
15:11, 16 Июля 2022
фото: © Максим Симонов / ТАСС

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В Костомукше арестован мужчина, которого обвиняют в применении насилия в отношении полицейского.

Следователи Костомукши возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает Следком.

По данным следствия, в июле в Костомукше инспекторы ДПС остановили автомобиль, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения. Законные требования полицейских заглушить двигатель и выйти из автомобиля водитель иномарки проигнорировал. В то время, когда инспектор пытался дотянуться до ключа зажигания, чтобы заглушить двигатель автомобиля, обвиняемый начал движение. Инспектор ухватился за руль. При этом обвиняемый осознанно продолжил движение и, набирая скорость, протащил полицейского по дороге. Через несколько метров тот упал на проезжую часть, получил травмы и испытал боль. 

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что агрессивный житель Карелии пнул в живот полицейского, попросившего соблюдать тишину.

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