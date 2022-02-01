В Карелии пьяный экс-супруг разбил стекло в машине женщины

Сотрудники полиции задержали мужчину, который повредил машину бывшей жены.

ЧП произошло в Петрозаводске. Как сообщают в МВД, 38-летняя горожанка сообщила, что бывший муж разбил лобовое стекло её иномарки.

В ходе обследования дворовых территорий полицейские задержали 40-летнего подозреваемого. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. После оформления административного протокола он был помещен в спецприёмник для задержанных лиц. За умышленное повреждение чужого имущества в отношении горожанина возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что начальник полиции Петрозаводска похвалил сотрудников ППС, быстро поймавших похитителя сигарет и пива.