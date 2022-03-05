В Карелии пьяный горе-угонщик не смог завести машину

В Питкяранте молодой человек подозревается в покушении на угон и краже магнитолы.

В питкярантскую полицию обратилась 38-летняя горожанка. Она сообщила, что ночью кто-то проник в принадлежащий ей "ВАЗ 21074". Отечественный автомобиль, припаркованный во дворе дома, владелица на ключ не закрывала в связи с сильными морозами. Неизвестный этим воспользовался и, судя по поврежденным проводам, попытался запустить двигатель. Однако достигнуть поставленной цели злоумышленнику не удалось. Тогда он забрал магнитолу и скрылся.

Полицейские установили, что к попытке угона причастен 27-летний местный житель. Он признался в содеянном. Пояснить, зачем ему понадобилась чужая машина, и где сейчас чужое имущество, подозреваемый не смог, так как в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Ведётся дознание.

По факту кражи магнитолы проводится оценочная экспертиза, в ходе которой будет определена сумма причинённого ущерба. По её результатам будет принято отдельное процессуальное решение.

Ранее сообщалось, суд в Карелии пожалел юных угонщиков и не стал оправлять их в тюрьму.