В Карелии пьяный мужчина повредил чужой автомобиль

Жителя Сортавалы осудили за порчу чужого автомобиля. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Как рассказали в ведомстве, мужчина в состоянии алкогольного опьянения подошел на улице к мерседесу и стал наносить по нему удары ногами и руками, после чего скрылся с места преступления. Нарушитель повредил у автомобиля зеркала, двери и задний бампер с датчиком парковки.

«Сумма ущерба составила 84 278 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

Мужчина получил два года условно с испытательным сроком в два года. Также ему будет необходимо посетить врача-нарколога и при необходимости пройти курс лечения.

Приговор суда не вступил в законную силу.