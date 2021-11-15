В Карелии пьяный мужчина ночью бросался с ножом на полицейских

Жителя Кеми будут судить за угрозу применения насилия в отношении сотрудников полиции, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, в одну из ночей октября из-за буйного поведения пьяного мужчины к подъезду жилого дома по улице Октябрьская в Кеми был вызван наряд полиции. На месте происшествия 50-летний обвиняемый вел себя агрессивно. Он не реагировал на требования сотрудников полиции и направлял в их сторону нож, который держал в руке. При этом угрожал убить полицейских. Несмотря на угрозы, сотрудники правоохранительных органов предприняли меры к задержанию пьяного дебошира.

В настоящее время следователями проведены необходимые следственные действия, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Жителю Кеми грозит до пяти лет колонии.

Ранее в Карелии пьяный водитель угрожал полицейскому и стал фигурантом уголовного дела.