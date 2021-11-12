В Карелии пьяный мужчина ударил подростка ножом в грудь

В Медвежьегорском районе арестован мужчина, который нанес ножевое ранение подростку.

Медвежьегорские следователи 31 декабря возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство. Об этом сообщает Следком Карелии.

Следствием установлено, что обвиняемый находился в общежитии в Медвежьегорске. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина нанес ножевое ранение в грудь 17-летнему подростку, после чего скрылся с места происшествия. Благодаря медикам, ребенок остался жив.

Следователи и оперативные сотрудники в кратчайшие сроки задержали обвиняемого. Свою причастность к совершению преступления мужчина признал полностью.

Суд в отношении обвиняемого избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что в Карелии мужчина зарезал приятеля и спрятал труп в подъезде.