В Карелии пьяный нарушитель бесплатно выпил и закусил посреди магазина

Нетрезвый мужчина выпил виски, закусил сухариками, после чего был пойман росгвардейцами.

Сотрудники Росгвардии задержали жителя Карелии, подозреваемого в порче товара, сообщают в ведомстве.

Утром 14 марта сотрудники Кемского отдела вневедомственной охраны Росгвардии выезжали в один из охраняемых магазинов Беломорска, который специализируется на продаже алкогольной продукции.

Прибывшие на место росгвардейцы задержали там 27-летнего местного жителя. Нарушитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, взял с прилавка бутылку виски, откупорил ее и сделал несколько глотков, после съел пачку сухариков и запил все прохладительным напитком. Житель Карелии отказался оплачивать испорченные товары. Сумма ущерба превысила 2 тыс. рублей.

Гражданина задержали и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что в Карелии неисправимый вор вновь попался на кражах алкоголя и получил реальный срок.