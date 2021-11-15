В Карелии пьяный водитель грузовика оказался в кювете (ФОТО)

В Прионежском районе водитель грузовика, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, съехал в кювет и перевернулся.

ДТП произошло во вторник вечером за железнодорожным переездом в районе поселка Мелиоративный. Об этом сообщает полиция Прионежского района.

Выехав на место происшествия, инспекторы визуально определили, что водитель грузового автомобиля «Volvo» находится в состоянии опьянения, что впоследствии подтвердилось после проверки алкотестером. Прибор показал 1,0 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Медики не обнаружили травм у 50-летнего жителя Петрозаводска. Он был привлечён к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Нарушителю предстоит по решению суда заплатить штраф в размере 30 тыс. рублей и отказаться от права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске водитель сбил пешехода и увез с места ДТП.