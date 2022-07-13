В Карелии пьяный водитель на BMW вылетел на тротуар и сбил женщину

В Костомукше 47-летняя пешеход попала под колеса автомобиля, которым управлял пьяный водитель

Жесткое ДТП произошло 24 июля в 7.55 у дома №1 на улице Строителей в Костомукше. По информации Госавтоинспекции Карелии, водитель, находившийся с признаками алкогольного опьянения за рулем автомобиля BMW-525, допустил съезд с дороги на правый по ходу движения тротуар и сбил пешехода. 47-летняя женщина в этот момент шла по тротуару.

В результате ДТП женщина получила множественные травмы и была госпитализирована.

Ранее сообщалось, в Карелии водитель сбил пешехода и уехал с места ДТП.