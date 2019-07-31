В Карелии пьяный водитель, убивший в ДТП женщину, отправлен в колонию-поселение

Вступил в законную силу приговор Сегежского городского суда в отношении местного жителя по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии с двумя потерпевшими, один из которых погиб в больнице, сообщает прокуратура Карелии.

Согласно материалам дела, в июле 2014 года вблизи деревни Майгуба пьяный 28-летний водитель, ранее лишенный права управления транспортным средством, катался на автомобиле.

Двигаясь задним ходом, он врезался в ВАЗ–2106. Сидевший там водитель получил травмы, а жена скончалась в больнице.

Отмечается, что виновник ДТП видел, что женщина была зажата деформированными деталями автомобиля и находилась в состоянии сильного болевого шока, однако помощь пострадавшим непосредственно на месте не оказал. Впоследствии вину в совершении преступления он не признал, извинения потерпевшему не принес, мер к возмещению причиненного им ущерба не принял.

В суде злоумышленник настаивал, что причиной ДТП стало несоблюдение требований ПДД водителем ВАЗ–2106, а смерть потерпевшей наступила в результате неправильно оказанной медицинской помощи.

Суд приговорил виновника к 4,5 годам колонии–поселения с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 3 года. Кроме того, удовлетворен иск потерпевшего о взыскании компенсации морального вреда на общую сумму 2,2 миллиона рублей.

Верховный суд Карелии оставил приговор без изменения.