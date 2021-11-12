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В Карелии пьяный водитель угрожал полицейским, сидя в кабине патрульной машины

Новости. Криминал
07:25, 23 Декабря 2021
фото: © ИТАР-ТАСС

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Жителю Лоухского района грозит 5 лет колонии за угрозу применения насилия в отношении сотрудника полиции, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, сотрудники ДПС в ходе несения службы остановили автомашину, которой управлял 25-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Сотрудники полиции отстранили водителя от управления машиной и пригласили в патрульный автомобиль для составления протокола об административном правонарушении. Находясь в машине ГИБДД, подозреваемый повел себя агрессивно и высказал в адрес одного из полицейских угрозу применения насилия.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Несдержанному водителю грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее житель Петрозаводска избил полицейского в участке, схватив его за шею.

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