В Карелии пьяный водитель угрожал полицейским, сидя в кабине патрульной машины

Жителю Лоухского района грозит 5 лет колонии за угрозу применения насилия в отношении сотрудника полиции, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, сотрудники ДПС в ходе несения службы остановили автомашину, которой управлял 25-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Сотрудники полиции отстранили водителя от управления машиной и пригласили в патрульный автомобиль для составления протокола об административном правонарушении. Находясь в машине ГИБДД, подозреваемый повел себя агрессивно и высказал в адрес одного из полицейских угрозу применения насилия.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Несдержанному водителю грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее житель Петрозаводска избил полицейского в участке, схватив его за шею.