В Карелии пьяный водитель угрожал полицейскому и стал фигурантом уголовного дела

В Кемском районе под суд попал мужчина, попавшийся пьяным за рулем и угрожавшим расправой сотрудникам полиции.

Следователи в Кеми завершили расследование уголовного дела в отношении 59-летнего мужчины. Он угрожал применить насилие в отношении сотрудника полиции, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в октябре прошлого года сотрудники ДПС в ходе несения службы в поселке Лоухи остановили автомобиль, которым управлял водитель с признаками опьянения. Для составления административного протокола мужчине было предложено проследовать в патрульный автомобиль, от чего последний отказался. Водитель стал размахивать руками, оказал активное сопротивление автоинспекторам. На требования полицейских прекратить противоправные действия, мужчина высказал в адрес одного из полицейских угрозу применения насилия.

Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Несдержанному мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, житель Карелии, отсидевший срок за избиение полицейских, обматерил стража порядка в магазине.