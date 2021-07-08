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В Карелии пьяный водитель угрожал полицейскому и стал фигурантом уголовного дела

Новости. Криминал
15:56, 09 Июля 2021
фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

В Кемском районе под суд попал мужчина, попавшийся пьяным за рулем и угрожавшим расправой сотрудникам полиции.

Следователи в Кеми завершили расследование уголовного дела в отношении 59-летнего мужчины. Он угрожал применить насилие в отношении сотрудника полиции, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в октябре прошлого года сотрудники ДПС в ходе несения службы в поселке Лоухи остановили автомобиль, которым управлял водитель с признаками опьянения. Для составления административного протокола мужчине было предложено проследовать в патрульный автомобиль, от чего последний отказался. Водитель стал размахивать руками, оказал активное сопротивление автоинспекторам. На требования полицейских прекратить противоправные действия, мужчина высказал в адрес одного из полицейских угрозу применения насилия.

Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Несдержанному мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, житель Карелии, отсидевший срок за избиение полицейских, обматерил стража порядка в магазине.

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Комментарии

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кир
2021-07-09 16:11:23
Деньги предлагал, а их не взяли, - сказал кот. Как тут не распсихуешься?
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