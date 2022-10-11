В Карелии пьяный водитель вылетел на внедорожнике в кювет (ФОТО)

В Пудожском районе выпивший водитель не справился с управлением.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, 1 ноября на 509 километре федеральной дороги А-119 в Пудожском районе произошло ДТП.

По предварительным данным, 59-летний водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением и направил машину в кювет. Водитель был пьян.

В результате ДТП 50-летний пассажир получил травмы. Автоинспекторы устанавливают обстоятельства аварии.