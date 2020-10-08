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В Карелии пять человек погибли по вине пьяных водителей с начала года

Новости. Общество
07:15, 09 Октября 2020
фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК
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Госавтоинспекция республики опубликовала статистику происшествий, случившихся по вине нетрезвых автомобилистов.

С начала года по вине пьяных водителей в 66 ДТП погибли пять человек и 82 человека получили травмы.

По информации ГИБДД, число дорожно-транспортных происшествий осталось на уровне прошлого года, но число погибших сократилось с 15 до 5 человек.

Больше всего пьяных водителей и ДТП с их участием произошло в Петрозаводске:  в 11 ДТП один человек погиб. Лишены водительских прав и оштрафованы свыше 500 водителей.

В Прионежском районе в 11 ДТП травмированы 15 человек. Оштрафованы и лишены прав свыше 100 водителей.

В Кондопожском районе зафиксировано четыре таких ДТП, пять человек пострадали. 140 водителей привлечены к ответственности. 

В Сегежском районе в шести авариях травмированы 11 человек. Привлечены к ответственности 150 пьяных водителей.

"В целом по республике инспекторы отстранили от управления автомобилем почти 1700 пьяниц, из них 215 человек сели повторно за руль в пьяном виде", - говорится в заявлении ГИБДД.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель микроавтобуса устроил ДТП на трассе в Карелии.

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