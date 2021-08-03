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В Карелии планируется организовать 147 ярмарок

Новости. Общество
08:05, 04 Августа 2021
фото: © Столица на Онего

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Начать их проводить глава региона предложил уже с августа.

Одним из вопросов, обсуждавшихся на онлайн-совещании по развитию сельского хозяйства, стало проведение в республике традиционных сельскохозяйственных ярмарок.

До конца года в Карелии запланировано провести 147 различных ярмарок, на их организацию из регионального бюджета будет выделено дополнительное финансирование в размере 5 миллионов рублей.

С учетом большого спроса на продукцию местных фермеров Артур Парфенчиков предложил начать проведение сельхозярмарок уже в августе. Отдельная ярмарка может быть организована по инициативе пчеловодов. Кроме того, глава республики поручил проработать вопрос приглашения фермеров из других регионов. Особое внимание будет уделено соблюдению всех необходимых санитарных мер.

Как сообщил министр сельского хозяйства Владимир Лабинов, в республике создан реестр фермеров, готовых продавать свой урожай: «Такой реестр готов. Он находится в свободном доступе, размещен на сайте Минсельхоза Карелии. Там есть вся контактная информация. Сегодня в этом списке около 20 фермеров.»

Глава региона дал поручение пополнять реестр и призвал карельских фермеров обращаться для включения их хозяйств в список.

Для развития малых форм хозяйствования в Карелии оказываются меры поддержки. За последние четыре года было выдано 120 грантов сельхозпроизводителям на сумму около 520 миллионов рублей. В 2021 году на сельскохозяйственное использование предоставлено более 200 участков.

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Комментарии

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Zim
2021-08-04 09:36:25
Не понимаю, почему на митинге ковид есть, а на ярмарке и фестивале нет?
театральный критик
2021-08-04 09:46:32
Первый взвизгнул зим. Щас начнется... :)
Гость
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