890x80
Реклама
От чего страхуются жители Карелии?
16.02.2022 16:20
Продолжится ли рост цен на недвижимость?
11.02.2022 17:01
Стало известно, что за странные огни на севере Карелии попали на космические снимки 1
16.02.2022 16:47
Житель Карелии зарезал приятеля в День всех влюбленных
16.02.2022 16:24

В Карелии планируется отремонтировать автодорогу Шокша–Кварцитный

Новости. Экономика
10:23, 17 Февраля 2022
фото: Поселок Кварцитный © Виктор Касаткин / victorkas.com

Новости партнеров

На капитальный ремонт пятикилометровой дороги выделено свыше ста миллионов рублей.

В Карелии объявлен конкурс на ремонт пятикилометровой автомобильной дороги, соединяющей вепсское село Шокша с поселком Кварцитный. Приступить к работам планируется в середине мая, а сдать их — в октябре.

Организатором торгов выступило республиканское управление автомобильных дорог. Начальная минимальная цена контракта составляет более 102 миллионов рублей. За эти деньги планируется капитально отремонтировать дорожное покрытие, установить новые водопропускные трубы и автобусные остановки.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.02.2022, 09:01
Крупнейшая торговая сеть завлекает жителей Петрозаводска на вакансии «добрым прищуром глаз»
11.02.2022, 19:42
Известный предприниматель Карелии Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз
10.02.2022, 14:32
Власти Петрозаводска не могут запретить строительство небоскреба на набережной Варкауса
14.02.2022, 16:58
«Это была любовь с первого взгляда»: глава Карелии впервые рассказал о новой жене
16.02.2022, 12:38
В отреставрированном здании бывшей поликлиники Петрозаводска откроется кафе в «наркомовском стиле»
10.02.2022, 11:15
В Петрозаводске открыли круглосуточный пункт экспресс-тестирования на коронавирус

Чтиво

11.02.2022 19:13
Частная жизнь
«Каждый мужчина в такие моменты должен быть рядом со своей любимой» 8
Известный карельский предприниматель Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз.
«Эпидемия долго не покидала Карелию из-за апатии и фатализма местных жителей» 3
10.02.2022 15:14
Лучшая сотня «Петровича» 2
07.02.2022 17:00
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»