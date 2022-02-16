В Карелии планируется отремонтировать автодорогу Шокша–Кварцитный

На капитальный ремонт пятикилометровой дороги выделено свыше ста миллионов рублей.

В Карелии объявлен конкурс на ремонт пятикилометровой автомобильной дороги, соединяющей вепсское село Шокша с поселком Кварцитный. Приступить к работам планируется в середине мая, а сдать их — в октябре.

Организатором торгов выступило республиканское управление автомобильных дорог. Начальная минимальная цена контракта составляет более 102 миллионов рублей. За эти деньги планируется капитально отремонтировать дорожное покрытие, установить новые водопропускные трубы и автобусные остановки.