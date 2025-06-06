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В Карелии планируется построить мост за 1,2 млрд рублей

Новости. Общество
09:30, 03 Июля 2025
фото: © Минстрой Карелии

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В Сортавальском районе началась подготовка к строительству нового моста через пролив Ворссунсалми на остров Риеккалансаари.

Сейчас администрация собирает коммерческие предложения для проведения кадастровых работ. Об этом сообщили в Минстрое Карелии. 

Проект моста по улице Промышленная готов, он получил положительное заключение экспертизы. Стоимость строительства оценивается в 1,2 миллиарда рублей.

Из-за высокой стоимости работы планируют начать только в 2028 году с привлечением федерального финансирования, но власти Карелии обсуждают возможность переноса сроков на более раннее время.

Пока местный бюджет на 2026 год предусмотрит средства только на кадастровые работы. Существующий наплавной мост, который принадлежит Сортавальскому поселению, продолжат обслуживать в текущем режиме.

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