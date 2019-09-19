В Карелии планируется построить причал "Кондопожская гавань"

Разработка проектной документации для возведения причала в Кондопоге может обойтись в 16 млн рублей.

На сайте госзакупок опубликована заявка на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту "Строительство пассажирского причала "Кондопожская гавань" в г.Кондопога".

Заявка размещена управлением капитального строительства республики. Максимальная цена контракта составляет 16 млн рублей. Работы по проектированию будут выполняться за счет средств региональной казны. Дальнейшее строительство должно финансироваться из федерального и регионального бюджетов, указано в документации. Объект планируется строить в течение 2020-2022 гг.

Как будет выглядеть причал, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".