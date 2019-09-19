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Новости. Общество
14:37, 19 Сентября 2019
фото: Алексей Павлов. Фото: "Республика" / Леонид Николаев

В Карелии планируют использовать мусоровозы на метановом топливе

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Использование газа, который будут производить мусороперерабатывающие установки Hardferm, позволит снизить затраты на перевозку отходов и удержать тариф для населения на комфортном уровне, считают в региональном Минприроды.

После утверждения и начала реализации новой территориальной схемы обращения с отходами власти Карелии намерены использовать в республике мусоровозы с двигателями на метановом топливе. Об этом сообщил первый заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Павлов.

"Мы рассматриваем вариант, по которому мусоровозы, которые будут возить отходы в экотехнопарк, будут работать на метане: замкнутый цикл получится. Причем существуют мусоровозы, которые могут одновременно возить пищевку и сухой мусор: в машине раздельные блоки, две трети идут под бытовые отходы и треть — под пищевые", - сказал Павлов.

Ожидается, что покупку мусоровозов возьмет на себя инвестор, который определится по итогам открытого конкурса по государственно-частному партнерству (ГЧП). Это должны быть большегрузные машины, которые будут забирать отходы с мусороперегрузочных площадок в районах и затем доставлять их в экотехнопарк на юге Карелии.

Метан для двигателей этих автомобилей могут вырабатывать энергетические установки, разработанные по финской технологии Hardferm, отметил Алексей Павлов. Около десяти таких установок региональные власти планируют разместить в экотехнопарке, который должен появиться на месте существующей свалки под Орзегой в Прионежском районе.

Использование дешевого метана, полученного в результате переработки мусора, позволит значительно снизить затраты на перевозку отходов и, как следствие, сохранить тариф для населения на одном из самых низких по Северо-Западу уровней.

Инвестор также должен будет закупить контейнеры, необходимые для внедрения системы раздельного сбора мусора, и оборудование, которое будет работать в экотехнопарке и на мусороперегрузочных площадках, добавил первый замминистра. При этом среди условий, которые власти Карелии намерены предъявить потенциальному инвестору на стадии конкурса ГЧП, будут требования по экологической безопасности республики и по удержанию тарифа на комфортном для людей уровне.

"Понятно, что инвестору интересен возврат инвестиций. И из разговоров с потенциальными инвесторами можно сделать вывод, что они видят этот возврат за счет двух факторов: использования вторичных ресурсов и биогаза. Не за счет тарифа для населения", - подчеркнул Павлов.

Ранее сообщалось, что технология Hardferm, позволяющая превращать органические и часть неорганических отходов в биогаз и грунт, станет основным способом переработки мусора в Карелии. Модульные установки планируют разместить в экотехнопарке под Орзегой, где также построят современный экологически безопасный полигон, сортировочный комплекс и производства, ориентированные на переработку сухих фракций мусора.

15 сентября в Карелии завершилось общественное обсуждение проекта территориальной схемы, в рамках которого Минприроды получило от жителей республики и экспертов около 770 обращений. Документ планируют принять до конца года, после чего начнется разработка конкурса государственно-частного партнерства.

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Комментарии

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Горожанин
2019-09-19 16:28:14
Ненаучная фантастика! В нашем климате даже вино без подогрева не бродит. Изучалась тема лет 30 тому назад, поройтесь в научных отчетах.
grisha
2019-09-19 16:16:53
Н.В. Гоголь. Мёртвые души. Манилов.
Изя
2019-09-19 14:54:45
Сказочник )))) Инвестор типа купит . с какого дуба он чего то вам купит . Очередная утопия . (((((((((((((( :)
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