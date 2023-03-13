В Карелии планируют открыть музей СВО

Идею уже одобрили в правительстве.

Председатель карельского отделения комитета семей воинов Отечества Алена Олихейко после своего возвращения из командировки в зону спецоперации дала интервью в рамках программы «Тема дня» на местном телеканале «Сампо 360».



В ходе беседы женщина рассказала об идее создания в республике музея СВО, в который уже можно приносить вещи и экспонаты. Об этом сообщили в центре управления регионом.



«Мы понимаем, что уже прошел год. И есть те события, которые мы должны обязательно сохранить в нашей памяти. Идею уже поддержало правительство, мы собираемся создавать стеллажи памяти. Я хочу обратиться к нашим военнослужащим: «Ребята, сохраняйте памятные вещи, трофеи, сохраняйте то, что связано с вашей жизнью. Привозите все сюда или передавайте нам во время визитов эти вещи. Мы это обязательно сохраним, подпишем, и все будут знать, какую роль это все сыграло в вашей жизни и в нашей победе», – рассказала Алена Олихейко.



Полную версию интервью можно посмотреть по ссылке.