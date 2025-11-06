В Карелии планируют повысить возраст для участия в опросах по проектам благоустройства

Соответствующие поправки в региональный закон депутаты карельского парламента рассмотрели 5 ноября на заседании Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.
Предлагается повысить возраст для участия в опросах по проектам благоустройства до 18 лет. Сейчас порог составляет 16 лет.
Кроме того, инициатива предусматривает, что решение о назначении опроса должно быть принято в течение трех месяцев с момента поступления инициативы в местную администрацию. Также закрепляется норма об обязательном обнародовании результатов опроса.
Напомним, новые лестничные спуски, дорожки и тротуары обустраивают в Зарецком парке.