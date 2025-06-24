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В Карелии планируют снизить доступность алкоголя и табака и увеличить число ЗОЖников

Новости. Общество
15:25, 28 Июня 2025
фото: © «Столица на Онего»

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В республике до 2030 года будет реализована региональная программа «Укрепление общественного здоровья».

Названные в ней меры направлены на улучшение здоровья населения, снижение заболеваемости и формирование устойчивой приверженности здоровому образу жизни. Внушительный по объему документ размещён на официальном портале республики. Его подготовили Минздрав и Минпромторг. Программа направлена на увеличение количества граждан, приверженных здоровому образу жизни. В ней перечислены пять главных мер, которые, как предполагается, помогут достичь этой цели.

Первая мера это развитие системы медицинской профилактики. В частности, дооснащение и создание новых центров здоровья в Петрозаводске, Сортавале, Медвежьегорске и Костомукше для взрослых и детей, включая оснащение оборудованием для выявления факторов риска хронических неинфекционных заболеваний. В этом же пункте проведение выездных профилактических мероприятий (диспансеризация, осмотры) для раннего выявления заболеваний.

Вторым пунктом идет снижение доступности алкоголя и табака, а именно ограничение продажи алкогольной и табачной продукции, включая подготовку соответствующих законодательных предложений. В документе не сказано, как именно будут ограничивать продажу алкоголя и табака.
Третий пункт: информационно-просветительская работа. В частности, проведение обучающих семинаров, лекций и школ пациента по вопросам здорового образа жизни, питания и отказа от вредных привычек. Также в списке организация массовых акций и мероприятий, таких как «Лыжня России», «Кросс нации» и другие.

Четвертый пункт пятилетней программы — межведомственное взаимодействие. Речь о разработке и внедрении корпоративных программ укрепления здоровья на предприятиях и в учреждениях. Также это обновление муниципальных программ общественного здоровья во всех районах Карелии. Создание Совета по укреплению общественного здоровья при правительстве Республики Карелия. Привлечение волонтеров и НКО к профилактической работе.

Наконец, пятый пункт — финансовое обеспечение мероприятий в рамках федерального проекта «Здоровье для каждого» и государственной программы «Развитие здравоохранения». Проведение профилактических осмотров и диспансеризации за счет средств обязательного медицинского страхования.
В рамках всех этих задач власти намерены к 2030 году увеличение долю граждан, ведущих здоровый образ жизни, до 10,7%. Снизить потребление алкоголя до 11,04 л чистого спирта на душу населения (сейчас 13,49 л). Снизить распространение курения до 20,47%. А также охватить 95% граждан с факторами риска углубленным профилактическим консультированием.

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